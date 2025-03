Memphis Depay krijgt fraai cadeau van de KNVB na duel met Spanje en spreekt over WK van 2026

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een post Memphis Depay, die een schaal ter ere van zijn 100ste interland ontvangt.

Memphis plaatste de video in samenwerking met de KNVB. Directeur Marianne van Leeuwen overhandigde de goudkleurige schaal met ‘Memphis 100’ aan de spits van Corinthians. Memphis is de tiende speler uit de geschiedenis die de schaal in ontvangst neemt.

Na het ontvangen van de schaal en een petje neemt Memphis even de tijd om een speech te geven. “Ik wil iedereen bedanken. De KNVB, de staf en de spelers met wie ik mooie tijden heb gehad. Ik zit er 12 jaar bij. Dat is niet zomaar. Ik ben trots, en na vanavond nog meer. We hebben laten zien waar we voor staan.”





“Men mag trots zijn op Nederland en ik ben trots om hier deel uit van te maken”, vervolgt de 31-jarige spits. “We moeten nederig zijn als we hierheen komen. We moeten voor elkaar door het vuur gaan. Ik geloof dat we prijzen kunnen halen.”

Memphis denkt ook dat Oranje hoge ogen kan gooien op het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. “We geloven erin dat we op het WK iets kunnen bereiken. Iedereen nogmaals bedankt en op naar meer.”