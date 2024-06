Memphis Depay schaakt met 3 teamgenoten: foto's onthullen dagbesteding spelers

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de vrijetijdsbesteding van het Nederlands elftal op de rustdag tijdens het EK.

Daags na de laatste groepswedstrijden op het EK heeft de selectie van het Nederlands elftal een rustdag gekregen van bondscoach Ronald Koeman. Diverse stafleden en spelers delen op Instagram beelden van hun dagbesteding. Zo kiezen Ronald Koeman en Nigel de Jong ervoor om te gaan golfen, terwijl onder meer Ryan Gravenberch en Lutsharel Geertruida volgens het Algemeen Dagblad ervoor kiezen te gaan winkelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Joey Veerman blijft met zijn gezin in het spelershotel en wordt gefotografeerd in de zandbak. Tegelijkertijd speelt Memphis Depay een potje schaken met Bart Verbruggen, Mark Flekken en Joshua Zirkzee. Laatstgenoemde wordt overigens ook vastgelegd in het zwembad van het spelershotel met Matthijs de Ligt en Tijjani Reijnders.

Een Story op Instagram van Memphis Depay

Joey Veerman in de zandbak

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties