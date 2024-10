Memphis Depay opent met heerlijke vrije trap zijn rekening namens Corinthians

Memphis Depay heeft zijn eerste doelpunt in het shirt van Corinthians gemaakt. De dertigjarige aanvaller uit Moordrecht was donderdagnacht uit een schitterende vrije trap trefzeker tegen Club Athletico Paranaense (5-2 winst).

De 98-voudig international van het Nederlands elftal deed tegen Athletico Paranaense ruim 75 minuten mee. Nadat hij in een gelijkopgaande eerste helft vol doelpunten (2-2) een gele kaart had gepakt, was Memphis na rust goud waard voor Corinthians. In zijn vijfde wedstrijd was het eindelijk raak.

Voor de supporters was het wachten meer dan waard. Memphis mocht vanaf een meter of 25 afleggen voor een vrije trap. Met een schitterende gekrulde trap wist hij doelman Mycael te verschalken: 3-2.

Globo Esporte, een groot medium in Brazilië, omschrijft het doelpunt van Memphis als ‘een schilderij’. De Neo Química Arena was dan ook uitzinnig. Memphis zelf vierde zijn doelpunt met zijn karakteristieke celebration.

Door de weergaloze vrije trap van Memphis zat Corinthians plotseling op rozen. De ploeg uit São Paulo liep uiteindelijk uit naar een 5-2 zege. Daarmee pakt Corinthians drie belangrijke punten in de Braziliaanse Série A.

Corinthians staat nu op de zestiende plaats, met een punt meer dan tegenstander Athletico Paranaense. Wel heeft die club twee wedstrijden minder gespeeld. Corinthians zal er alles aan moeten doen om niet in ‘Z-4’ te belanden

‘Z-4’ is de Braziliaanse naam voor de onderste vier plekken, die zorgen voor degradatie. Corinthians zelf heeft nog tien wedstrijden te spelen. Vitoria, Cuiaba en Atlético Clube Goianiense staan er nog slechter voor dan Athletico Paranaense en Corinthians.