Memphis Depay oogst lof met peperduur en uniek cadeau aan Antoine Griezmann

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Memphis Depay, die Antoine Griezmann een prachtig cadeau geeft ter felicitatie van de bijzondere mijlpaal die de Franse aanvaller onlangs bereikte.

Griezmann kroonde zichzelf onlangs tot topscorer aller tijden van Atlético Madrid. Memphis besloot daarom een schitterend cadeau van de steraanvaller van los Colchoneros te kopen: een gouden ring waar het nummer 7, het rugnummer van Griezmann op staat.

Memphis ?? Griezmann ?????? pic.twitter.com/4ct60BQ7bR — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 14, 2024

Met een treffer tegen Real Madrid, zijn 174ste voor de club, passeerde Griezmann vorige maand Luis Aragonés (173) als topscorer aller tijden van Atlético. De Madrilenen delen woensdag op sociale media beelden waarop te zien is dat Griezmann de ring van Memphis cadeau krijgt.

"Mijn vriend, ik heb iets kleins voor je", zegt Memphis. "Je verdient het man. Ik weet hoeveel de club, de fans en deze stad allemaal voor je betekenen. Nogmaals gefeliciteerd, topscorer aller tijden!" De Oranje-international kan op sociale media rekenen op veel lof vanwege zijn fraaie geschenk aan zijn ploeggenoot.

Griezmann staat inmiddels op 175 doelpunten in het shirt van Atlético. Dit seizoen was hij al goed voor 18 goals en 7 assists in 35 officiële wedstrijden.

