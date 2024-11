Memphis Depay loopt leeg tegenover Braziliaanse pers: 'Het is niet eerlijk, ik ben boos'

Memphis Depay heeft een zure nasmaak overgehouden aan de 2-1 zege van Corinthians op Cruzeiro. De Moordrechter leidde de zege in met een vroege treffer, maar liep in blessuretijd tegen een volgens hem onbegrijpelijke gele kaart aan, waardoor hij nu geschorst is voor het volgende Série A-duel.

Memphis schoot in de eerste helft knap raak in de korte hoek, waarna Yuri Alberto de score verdubbelde. Kaiky deed nog wat terug, maar verder dan de aansluitingstreffer kwamen de bezoekers niet.

Memphis kreeg in blessuretijd een grote kans om zijn tweede treffer van de avond te maken, maar de spits tikte de bal tegen de paal. Bij die actie kreeg Memphis een krampaanval. Waar hij eerst achter het doel de pijn verbeet, kwam hij toch weer het veld in, om vervolgens weer naar de grond te gaan.

Arbiter Jonathan Pinheiro toonde daarop de gele kaart aan Memphis, die daar zichtbaar niets van snapte. Na afloop van het duel deed Memphis zijn beklag tegenover de toegestroomde Braziliaanse media. "De scheidsrechters moeten meer rekening houden met de gezondheid van de spelers", foeterde hij.

Memphis ontkent dat hij tijd wilde rekken door terug het veld in te lopen. "Ik probeerde terug te keren, maar ik had pijn. Hij (Pinheiro, red.) moet zich bewust zijn van wat hij doet. Hij heeft mij geschorst voor de volgende wedstrijd, het is niet eerlijk. Ik ben hier boos over."

Het was voor Memphis zijn derde gele kaart dit Série A-seizoen, waardoor hij nu een potje moet brommen. Memphis liet zich tevens kritisch uit over het tijdstip van de aftrap: 11:00 uur 's ochtends. "Ik weet niet wie dit bepaalt. Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik om 11.00 uur speel, met dertig graden. Ik begrijp niet waarom ze dit doen, maar we moeten er mee omgaan."

"We begonnen goed, creëerden goede kansen, maar we verloren intensiteit en focus. Ik vocht tegen het weer. De aftraptijd was voor iedereen slecht. Het resultaat was goed, maar ik ben over verschillende dingen boos", aldus Memphis.