Memphis Depay levert voor Corinthians op moment dat Ronald Koeman komt kijken

Memphis Depay is er met Corinthians in geslaagd de derde voorronde van Copa Libertadores te bereiken. Nadat een week eerder in Venezuela gelijkgespeeld werd tegen Universidad Central (UCV), klaarde de Braziliaanse club het klusje in de return in eigen huis: 3-2.

Nadat Memphis afgelopen weekend nog op de bank begon, kon de in Brazilië aanwezige Ronald Koeman ditmaal wél negentig minuten lang de kwaliteiten van de aanvaller beoordelen. De bondscoach heeft Memphis nadrukkelijk in beeld voor het Nederlands elftal.

Koeman zag de kandidaat-Oranje-spits in de eerste helft leveren. Via diens collega-aanvaller Yuri Alberto was Corinthians al in de derde minuut op voorsprong gekomen, alvorens nog eens drie minuten later het al gelijk stond dankzij Juan Manuel Cuesta. Daarna was het de beurt aan Memphis.

Vanaf net buiten het strafschopgebied bediende hij linksback Matheus Bidu. De verdediger bleek een vernuftig afronder en vond de verre onderhoek: 2-1.

Daarmee stond de ruststand nog niet op het scorebord. Via Adrián Martínez kwam UCV andermaal langszij.

Diep in de tweede helft, vlak voor het scheiden van de markt, sleepte Corinthians de overwinning uit het vuur. Alberto tekende voor zijn tweede van de avond en beslechtte zo het lot van UCV: 3-2. Snel na de winnende treffer werd Memphis naar de kant gehaald.

Indien Corinthians in de derde en laatste voorronde afrekent met Barcelona S.C. uit Ecuador, kan het zich opmaken voor de hoofdmoot van de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de UEFA Champions League.