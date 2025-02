Koeman reist helemaal af naar Brazilië voor Memphis, maar krijgt dan forse domper te verwerken

Bondscoach Ronald Koeman is samen met directeur topvoetbal Nigel de Jong van de KNVB afgereisd naar Brazilië om Memphis Depay aan het werk te zien. Corinthians komt in het Braziliaanse staatskampioenschap op eigen veld in actie tegen Guarani. De wedstrijd is om 22:30 Nederlandse tijd begonnen.

Koeman wil Memphis graag aan het werk zien. Nadeel voor de bondscoach is echter dat de 31-jarige aanvaller op de bank is begonnen bij Corinthians. Memphis lijkt rust te krijgen in aanloop naar de ontmoeting met Universidad Central van donderdag in de Copa Libertadores. Het eerste duel eindigde vorige week in 1-1.

Memphis raakte uit beeld bij Koeman toen hij vorig jaar september een contract tekende bij Corinthians. De ervaren aanvaller, met 46 goals in 98 interlands, kwam op het EK in Duitsland voor het laatst in actie voor het Nederlands elftal. In de verloren halve finale tegen Engelan deed hij 35 minuten mee.

Oranje speelt op 20 en 23 maart tegen Europees kampioen Spanje in de kwartfinale van de Nations League. In aanloop naar dat tweeluik is Koeman alvast bezig met het samenstellen van zijn voorlopige selectie.

Koeman kan tegen Spanje niet beschikken over Wout Weghorst, die onlangs geblesseerde raakte bij Ajax. Daarnaast heeft de bondscoach (nog) geen definitieve keuze gemaakt tussen Brian Brobbey en Joshua Zirkzee. Het lijkt er dan ook op dat Memphis weer in beeld is bij Koeman.

Memphis, met een contract tot 31 december 2026, maakt doorgaans een goede indruk bij Corinthians. De teller staat na bijna een halfjaar op Braziliaanse bodem op acht doelpunten en zeven assists in 22 duels in alle competities.

De aanvaller, die nog vier doelpunten nodig heeft om topscorer aller tijden Robin van Persie (50 goals) te evenaren, heeft nooit officieel afscheid genomen van Oranje. Binnenkort weet Memphis of Koeman hem weer nodig heeft voor het Nederlands elftal.