Memphis Depay maakt debuut in nieuwe competitie en is onmiddellijk doorslaggevend voor Corinthians

Memphis Depay heeft in de nacht van woensdag op donderdag voor het eerst zijn opwachting gemaakt in de (voorrondes van de) Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. De Oranje-international was meteen doorslaggevend voor Corinthians, dat gelijkspeelde op bezoek bij het Venezuelaanse Universidad Central (UCV).

Als basisspeler mocht Memphis zijn debuut maken. Hij vormde voorin als vanouds een koppeltje met Yuri Alberto, met wie de aanvaller vorig seizoen de nodige successen kende.

Nog voor rust bewees Memphis zijn waarde voor Corinthians. Vanaf de linkerflank baande hij zich met een actie een weg de zestien van UCV in, waar hij André Carrillo met wat ruimte vond. De middenvelder trok de bal ietwat terug en vond vervolgens de linkeronderhoek: 0-1.

Een kwartier voor tijd kwam UCV langszij, met dank aan Corinthians-verdediger João Pedro Tchoca, die zijn eigen doelman passeerde: 1-1. Volgende week donderdag wacht de return van het tweeluik en kunnen Memphis en co het varkentje in eigen huis wassen.

Indien Corinthians UCV uitschakelt, wacht de derde en laatste voorronde. Daarna pas kan de Braziliaans ploeg deelnemen aan de hoofdmoot van de Copa Libertadores.