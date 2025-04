Memphis Depay komt met harde analyse na belabberde seizoensstart van Corinthians

Corinthians is beroerd aan het nieuwe seizoen in de Série A begonnen. Memphis Depay en consorten verloren in de nacht van woensdag op donderdag met 0-2 van Fluminense, en staan na vier duels teleurstellend dertiende. De Nederlandse aanvaller, die negentig minuten meedeed, luidt na de nederlaag de noodklok.

Fluminense nam na een uur spelen via René de leiding. Jhon Arias benutte tien minuten voor het einde een strafschop, waardoor de tweede nederlaag van Corinthians in dit prille seizoen een feit is. De club van Memphis staat slechts één punt boven de degradatiestreep.

Memphis uit na afloop zijn teleurstelling in de mixed zone van de Corinthians Arena. ''We moeten als team onze verantwoordelijkheid nemen. Als je denkt dat we het beste elftal ter wereld hebben, omdat we het staatskampioenschap hebben gewonnen, dan heb je het mis.''

''We moeten kritisch kijken naar wat er binnen de club gebeurt en wat we moeten verbeteren tijdens wedstrijden. Het is ook weer niet zo dat de wil om te winnen bij ons ontbreekt, dat is onzin'', wil Memphis niet alleen maar negatief zijn over Corinthians.

Volgens Memphis is de spirit er wel, maar zijn er problemen op tactisch vlak. ''We beschikken over een aantal geweldige spelers en een paar spelers die hard moeten werken. En we hebben er een paar die extra kwaliteit moeten leveren. Maar door details in tactisch opzicht bij balverlies verliezen we nu veel wedstrijden.''

''Ik ben de eerste die met een kritische blik naar zichzelf kijkt. Maar als je kijkt naar hoe we soms opgesteld staan en hoeveel ruimte we weggeven. Soms zit er vijftig meter ruimte tussen onze linies. In mijn optiek is dat geen voetbal'', geeft Memphis mee aan zijn ploeggenoten.

''Er zijn bij Corinthians spelers die hun potentieel nog niet hebben bereikt. Ik ben nu 31 en moet in de laatste jaren van mijn loopbaan een hoger niveau kunnen bereiken. Maar jonge spelers van begin twintig hebben nog een lange weg af te leggen. Wat betreft de structuur is er hier nog het nodige werk te verzetten'', concludeert de Oranje-international.