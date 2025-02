Memphis Depay keert vrijdag terug in de voorselectie van het Nederlands elftal, zo meldt journalist Maarten Wijffels namens het Algemeen Dagblad. Bondscoach Ronald Koeman neemt de 31-jarige spits van Corinthians sowieso op in zijn eerste namenlijst van 2025.

Koeman maakt de voorlopige namenlijst vrijdag rond het middaguur bekend. Memphis maakt voor het eerst na het EK deel uit van de voorselectie, zo verzekert Wijffels. Dat is geen keuze uit luxe.

“Ronald Koeman hoopte een nieuwe vaste nummer 9 te vinden, maar de spoeling blijft dun. In de ogen van de bondscoach is Depay nog steeds de beste individuele spits”, aldus Wijffels.

Koeman en directeur topvoetbal Nigel de Jong waren afgelopen week in Brazilië om Memphis te bekijken. Wijffels weet dat Koeman zijn keuze in São Paulo heeft gemaakt. “Met een voor Depay positieve conclusie. Vandaag keert hij terug in de voorselectie van het Nederlands elftal.”

Op vrijdag 14 maart maakt Koeman zijn definitieve selectie bekend. Indien Memphis de voorselectie overleeft mag hij zich opmaken voor twee prachtige interlands.

Oranje speelt in maart de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje. Op 20 maart staat de heenwedstrijd in De Kuip op het programma, waarna drie dagen later de return in Estadio Mestalla volgt.

Tot dusver speelde Memphis 98 interlands namens het Nederlands elftal. Daarin was de routinier goed voor 46 doelpunten en 32 assists. Memphis heeft nog vijf doelpunten nodig om topscorer aller tijden te worden.