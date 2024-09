'Memphis Depay heeft voorstel in beraad van zevenvoudig landskampioen'

Corinthians gaat een serieuze poging wagen om Memphis Depay aan te trekken. De Nederlander zit zonder club sinds zijn vertrek bij Atlético Madrid en heeft een officieel voorstel ontvangen van de zevenvoudig landskampioen van Brazilië.

Het gonst al een tijdje van de geruchten rond Depay. De aanvaller zit zonder club, wat betekent dat hij vrij is om te gaan en staan waar hij wil. Onder meer vanuit Spanje liet men al weten geïnteresseerd te zijn in zijn diensten.

Depay vertrok deze zomer transfervrij bij Atlético Madrid. De voormalig aanvalsleider van onder meer PSV was op het afgelopen EK de eerste spits, maar nu de competities begonnen zijn zit hij nog altijd zonder club. Mogelijk komt daar snel verandering in.



Journalist Samir Carvalho, die onder meer werkzaam is voor UOL, weet namelijk te melden dat Corinthians hem graag ziet komen. De club heeft Depay een voorstel gedaan, inclusief salaris, en is in afwachting van eventuele goedkeuring van de aanvaller.

Bij Corinthians staat met André Ramalho een oude bekende onder contract. De verdediger besloot deze zomer de overstap te maken van PSV naar de Braziliaanse club. Hij keerde daarmee na dertien jaar terug in zijn geboorteland.

Verwacht wordt dat de voorkeur van Depay uitgaat naar een club in Europa. De spits (46 interlandgoals) is uit beeld geraakt bij het Nederlands elftal en wil graag all time topscorer worden van Oranje. Die eer is nu nog toebedeeld aan Robin van Persie (50 goals).

Afgelopen seizoen kwam Depay in dienst van Atlético Madrid tot 31 wedstrijden in alle competities, voornamelijk als invaller. Daarin was hij goed voor negen goals en twee assists.