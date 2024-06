Memphis en Wijnaldum verschijnen met nieuwe coupe op training Oranje

Memphis Depay en Georginio Wijnaldum verschijnen met nieuwe coupe op training Nederlands elftal

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Oranje-spelers Memphis Depay en Georginio Wijnaldum, die zaterdagochtend met een nieuwe coupe aanwezig zijn op de training van het Nederlands elftal.

De internationals van Oranje trainen zaterdag in een zonnig Wolfsburg in aanloop naar de achtste finale tegen Roemenië. Op beelden van Voetbalzone is te zien dat Memphis zijn haarband achterwege laat. Collega-international Wijnaldum was te zien met een soortgelijke coupe.

De sterspeler van het Nederlands elftal is wisselvallig begonnen aan het EK in Duitsland. Memphis wist niet te scoren tegen Polen (1-2 winst) en Frankrijk (0-0), maar was wel trefzeker in het verloren laatste groepsduel met Oostenrijk (2-3). Zijn keuze om tijdens wedstrijden op het EK een haarband te dragen was de afgelopen weken onderwerp van gesprek in heel Nederland.

