Memphis Depay doet op bezoek in Ghana opvallende voetbalbelofte

Eens in de zo veel tijd duiken er beelden van op: Memphis Depay die op bezoek is in Ghana, het geboorteland van zijn vader dat een speciaal plekje heeft in het hart van de aanvaller van Corinthians. Ook afgelopen week was Memphis in het West-Afrikaanse land te vinden, waar hij zijn bijzondere plannen deelde.

De recent door Ronald Koeman gepasseerde Oranje-international was te gast bij Asante Kotoko, de nummer twee van de Ghanese Premier League. Hij sprak hier de spelersgroep en medewerkers van de club toe.

"Ik heb respect dat jullie op zulke velden spelen. Dat is niet makkelijk", deelde Memphis kijkend naar de verharde ondergrond een compliment uit. "De bal stuitert te veel, waardoor het te lang duurt om de bal onder controle te krijgen."

"Hoe kunnen we dit oplossen? De meeste velden in de competitie zijn van kunstgras, toch? Misschien is dat beter", deed de nummer twee op de all-time topscorerslijst van het Nederlands elftal een suggestie, alvorens hij over zijn eigen bijdrage begon.

"Ik ben achter de schermen met mensen aan het brainstormen. Ik heb mijn gezicht hier laten zien en nu doe ik mijn best om dingen hier te veranderen", beloofde Memphis.

"Ik probeer een vriendschappelijke wedstrijd te organiseren tegen mijn eigen club in Brazilië (Corinthians, red.)", zei de voormalig PSV'er vervolgens toe. "Daar kom ik op terug. Ik heb het erover met de trainer. Het zit in de pijpleiding. Laten we hopen dat we het voor elkaar kunnen krijgen, zodat jullie je talent kunnen laten zien."

Momenteel geniet Memphis van de winterstop. In Brazilië betekent dat echter geen periode tussen twee seizoenshelften in, maar een pauze tussen twee volledige jaargangen. Met Corinthians eindigde de aanvaller op een knappe zevende plek in de Série A, terwijl Timão ten tijde van Memphis' komst nog vocht voor lijfsbehoud.