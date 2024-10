Memphis Depay was zaterdagnacht belangrijk voor Corinthians. Met een razendsnelle assist bekroonde de Nederlandse spits zijn basisdebuut al heel snel. Winnen deden Memphis en zijn teamgenoten overigens niet tegen Internacional: 2-2.

Bijzonderheden:

Memphis, die dus voor het eerst aan de aftrap verscheen, had absoluut niet lang nodig om zijn waarde voor de Braziliaanse ploeg te bewijzen.

Nadat Internacional de bal klungelig in de voeten van Memphis speelde, speelde de aanvalsleider onmiddellijk een uitstekende steekpass op Yuri Alberto. De Braziliaan schoot de bal diagonaal met zijn rechterpoot in de onderhoek: 1-0.

Een kwartiertje later brachten de bezoekers de wedstrijd weer in evenwicht, toen Alexandro Bernabéi met zijn doelpunt het thuispubliek tot rust maande. Met nog twintig minuten te spelen kreeg Alberto datzelfde publiek weer op de banken, maar in blessuretijd ging het alsnog mis.

Ricardo Mathias, tien minuten eerder in de ploeg gekomen, werkte een lage voorzet van dichtbij en met de hak binnen. Door die late gelijkmaker blijft Corinthians onderaan bungelen. Met 26 punten bezet de ploeg van Memphis de gedeelde achttiende plaats.

Corinthians - Internacional 2-2

3' 1-0 Yuri Alberto (assist: Memphis Depay)

17' 1-1 Alexandro Bernabéi (assist: Thiago Maia)

73' 2-1 Yuri Alberto

90+4' 2-2 Ricardo Mathias (assist: Alan Patrick)