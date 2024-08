Rogier Meijer maakt bekend wie Jasper Cillessen opvolgt als eerste doelman van NEC

Robin Roefs wordt komend seizoen de eerste keeper van NEC, zo bevestigt trainer Rogier Meijer vrijdag tijdens een persmoment. De 21-jarige Roefs heeft de concurrentiestrijd gewonnen van zomeraanwinst Stijn van Gassel (27).

Zo volgt Roefs de naar Las Palmas vertrokken Jasper Cillessen op als vaste sluitpost in het Goffertstadion. De jonge doelman speelde reeds negen wedstrijden in de hoofdmacht van de Nijmegenaren.

Die potjes keepte hij bij afwezigheid van Cillessen. In de negen duels moest Roefs tien tegentreffers incasseren. In drie van de negen duels hield de 1,93 meter lange goalie zijn doel schoon.

Voor Van Gassel is het een vervelend nieuwtje. De in IJsselstein geboren doelman kwam deze zomer transfervrij over van Excelsior. Met de Kralingers wist Van Gassel handhaving in de Eredivisie niet te bewerkstelligen.

De 1,86 meter lange Van Gassel speelde 116 wedstrijden voor Excelsior en was naar eigen zeggen klaar voor een nieuwe uitdaging. Maar de keuze van Meijer is dus gevallen op Roefs.

Meijer gunde beide doelmannen de kans om zich te laten zien in de voorbereiding. Roefs keepte de afsluitende oefenwedstrijd tegen het Franse Le Havre (1-1) en verdedigt zaterdagavond dus ook het Nijmeegse doel.

NEC trapt het nieuwe seizoen dan om 18:45 af tegen FC Twente, dat eerder deze week met 2-1 verloor van RB Salzburg. Een week later, bij de eerste uitwedstrijd van het seizoen, is AZ de tegenstander voor de ploeg van Meijer.