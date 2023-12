Megatransfer verandert alles: ‘Mijn familie leed honger, maar nu nooit meer’

Endrick verheugt zich enorm op zijn overstap naar Real Madrid. Het zeventienjarige toptalent van Palmeiras tekende al een jaar geleden een lucratieve verbintenis bij de Koninklijke, maar zal pas op 1 juli 2024 daadwerkelijk in de Spaanse hoofdstad gaan spelen. "Het is een enorme uitdaging die een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt", zegt Endrick.

Al op zeer jonge leeftijd maakte Endrick vanuit Brazilië grote indruk op de Europese topclubs. De jonge spits besloot in december 2022 om voor Real Madrid te kiezen. De Spaanse grootmacht betaalt daarvoor in totaal liefst zestig miljoen euro. Endrick was onlangs in Madrid om zijn contract daadwerkelijk te ondertekenen.

Daar sprak het linksbenige toptalent ook met Marca, de grootste sportkrant van Spanje. "Ik heb op dit moment nog genoeg om voor te spelen met Palmeiras, maar ik denk natuurlijk ook al vaak aan Real Madrid", zegt Endrick.

Endrick kreeg deze maand de gelegenheid om zijn landgenoten Vinícius Júnior en Rodrygo te spreken, een duo dat eveneens op jonge leeftijd vanuit Brazilië bij Real Madrid terechtkwam. "Ik kon gelukkig al wat tijd met hen doorbrengen", zegt Endrick. "Ze hebben me veel dingen verteld over het dagelijks leven, over de grootsheid van de club in alle opzichten, maar ze zeiden me dat je het pas echt beseft als je daar speelt."

Endrick weet dat de kans bestaat dat hij in Spanje slachtoffer wordt van racisme, zoals Vinícius met regelmaat meemaakt. "Ik heb al te maken gehad met racisme, maar het kan me niet schelen. Hoe meer ze het doen, hoe meer ik ze uit zal lachen", zegt de jongeling. "Ik voer deze strijd samen met Vini, Rodrygo en al diegenen die lijden onder racisme."

Familie speelt een belangrijke rol in het leven van Endrick. "Het is een lange en soms zware reis geweest voor mijn familie. Ze hebben me enorm geholpen, ze stonden altijd aan mijn zijde."

Endrick weet dat hij zijn familie dankzij zijn goedbetaalde contract in Madrid extra zal kunnen ondersteunen. "Mijn familie heeft slechte tijden gekend, met daarin ook momenten van honger. Mijn grote doel is om dat nooit meer te laten gebeuren."

