Megan Rapinoe flink onder vuur na bizarre uitspraak op persconferentie

Dinsdag, 14 november 2023 om 11:51 • Bart DHanis • Laatste update: 12:13

In de Verenigde Staten is ophef ontstaan naar aanleiding van een uitspraak van Megan Rapinoe. De Amerikaanse speelster raakte in haar laatste voetbalwedstrijd ooit al na zes minuten geblesseerd en grapte vervolgens op de persconferentie dat haar blessure ‘het bewijs is dat God niet bestaat’.

De afscheidswedstrijd van Rapinoe was slechts zes minuten bezig toen de aanvalster naar de grond ging en haar achillespees vastgreep. Haar ploeg, OL Reign, verloor vervolgens het duel met 1-2 van Gotham FC, dat zo de eerste titel uit de geschiedenis won.

Na afloop van het duel zei Rapinoe op de persconferentie iets wat bij veel Amerikanen in het verkeerde keelgat is geschoten. “Ik heb er een beetje over nagedacht. Ik ben niet religieus, maar dit is dan ook het bewijs dat God niet bestaat.”

“Het is f*cked up, gaat de 38-jarige Rapinoe verder. “We zijn zes minuten bezig… Ik dacht: dit meen je toch niet? De uitspraken van de 203-voudig international zijn vervolgens niet door iedereen goed ontvangen.

Op X wordt de voormalig Gouden Bal-winnares uitgemaakt voor ‘zielloos’ en ‘een schande voor het land’. Anderen noemen de uitspraak van Rapinoe het toppunt van narcisme.

Rapinoe kwam in totaal meer dan tweehonderd keer in actie voor haar land. Ze won in 2019 het wereldkampioenschap door in de finale Nederland met 2-0 te verslaan. Ook werd ze topscorer van dat toernooi met zes treffers.

Het WK van 2023 verliep echter een stuk minder vlekkeloos voor Rapinoe. De aanvalster miste in de achtste finale een penalty in de strafschoppenreeks tegen Zweden. Rapinoe schoot de bal huizenhoog over, waarna Zweden er met de winst vandoor ging.