Meevaller voor PSV: 2 Nederlanders ontbreken bij Girona in Eindhoven

Girona-trainer Míchel kan tijdens het uitduel met PSV in de Champions League geen beroep doen op Nederlanders Gabriel Misehouy en Arnaut Danjuma. Beide spelers kampen met een hamstringblessure, waardoor zij weken niet inzetbaar zijn voor de huidige nummer veertien van Spanje.

Girona communiceert dat Danjuma, die jarenlang in de jeugd van PSV speelde, nog vijf weken afwezig zal zijn vanwege een hamstringblessure.

Ook Amsterdammer Misehouy heeft hamstringklachten. De middenvelder wordt zelfs een week later dan Danjuma pas terugverwacht in de wedstrijdselectie van Girona.

Zaterdagmiddag speelt Girona om 16.15 uur een thuisduel met Leganés. Na dat duel kan succescoach Míchel rustig de wedstrijd tussen Ajax en PSV bekijken. De Nederlandse topper wordt om 18.45 uur afgetrapt.

De wedstrijd tussen PSV en Girona staat dinsdagavond om 18.45 uur op het programma. Misehouy had in het Philips Stadion überhaupt niet kunnen spelen, daar de jeugdinternational niet is ingeschreven voor de Champions League.

Voormalig Ajacieden Daley Blind en Donny van de Beek zullen tijdens het uitduel met PSV vermoedelijk wel deel uitmaken van de selectie van Míchel. Tegen Feyenoord (2-3 nederlaag) kregen Van de Beek en Danjuma speelminuten.

Blind moest die wedstrijd missen wegens een blessure, maar is in Eindhoven wel van de partij. Van de Beek stond in de basis en wist tevergeefs te scoren tegen de Rotterdamse topclub. Danjuma gaf als invaller een knappe assist.

