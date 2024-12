Drie jaar cel geëist tegen ex-Spartaan Mathias Pogba in rechtszaak rondom broer Paul

Als het aan justitie in Frankrijk ligt, gaat Mathias Pogba de cel in omdat hij een rol zou hebben gespeeld in het afpersen van zijn broer Paul Pogba. Dat gebeurde in 2022. Justitie heeft nu drie jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk, geëist tegen Mathias.

Paul Pogba werd in maart 2022 urenlang vastgehouden in een flat in Frankrijk, door twee gewapende mannen. Zij eisten dertien miljoen euro van de middenvelder.

Later bleek dat niet alleen twee jeugdvrienden van Pogba een belangrijke rol hadden gespeeld bij zijn ontvoering, maar dat ook zijn oudere broer Mathias betrokken was. Hoewel laatstgenoemde er op de avond zelf niet bij was, kwam hij in beeld door video’s op social media.

Mathias werd in september 2022 opgepakt, maar mocht het proces enkele maanden later in vrijheid afwachten. Dat voorarrest, samen met het feit dat de mogelijkheid bestaat om de geëiste gevangenisstraf om te zetten in huisarrest of het dragen van een elektronische enkelband, zorgt ervoor dat de kans klein is dat Mathias uiteindelijk daadwerkelijk de cel in moet. De definitieve uitspraak van de rechtbank moet echter nog volgen.

Zelf zei Mathias deze week in de rechtbank dat hij niets wist van de afpersing van Paul. Woensdag is dus toch besloten om een celstraf én een boete van 10.000 euro tegen hem te eisen. Vijf andere verdachten kregen zwaardere straffen tegen zich geëist, uiteenlopend van vijf jaar gevangenisstraf (waarvan drie jaar voorwaardelijk) tot acht jaar gevangenisstraf.

Mathias Pogba kwam in het seizoen 2016/17 uit voor Sparta Rotterdam. In zestien wedstrijden voor de Spangenaren noteerde hij vier treffers.

Paul Pogba mag in 2025 weer voetballen, nadat hij voor achttien maanden was geschorst vanwege het gebruik van het verboden testosteron. Momenteel heeft hij echter geen club: vorige maand werd bekend dat zijn werkgever Juventus zijn contract heeft verscheurd.