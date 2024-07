Meer duidelijk over ernst blessure Lionel Messi: coach Martino spreekt zich uit

Inter Miami kan voorlopig nog niet beschikken over Lionel Messi, zo meldt trainer Gerardo Tata Martino dinsdag op de persconferentie. De Argentijnse superster raakte geblesseerd aan zijn enkel in de finale van de Copa América.

Messi begon als basisspeler in het gewonnen duel met Colombia (1-0, na verlenging), maar vanaf de zestigste speelminuut moest hij de wedstrijd vanuit de dug-out volgen.

In een poging de bal te veroveren verstapte Messi zich, waardoor hij door zijn enkel ging. In tranen ging de 37-aanvaller naar de kant, wetende dat het mogelijk zijn laatste optreden ooit in een Copa América was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Inter Miami zal minimaal twee wedstrijden zonder Messi moeten stellen, zo vertelt Martino tijdens het persmoment. Duidelijk is dat de Argentijn zijn enkel verstuikt heeft, al moet er nog wel extra onderzoek gedaan worden naar de ernst van de blessure.

“We moeten het nu verder gaan onderzoeken en wachten op de uitslag”, stelt Martino. “Onze fysiotherapeut houdt de rechterenkel continu in de gaten. Hij is overigens erg voorzichtig met het stellen van een definitieve diagnose totdat hij alle onderzoeken heeft afgerond.”

Inter Miami heeft Messi hard nodig, want de club bezet momenteel de tweede plaats in de Eastern Conference MLS. De wedstrijden tegen Toronto en Chicago Fire zal Martino een vervanger moeten vinden voor Messi, terwijl hij nog een vraagteken is voor het Leagues Cup-duel met Puebla van 28 juli.

In het huidige seizoen kwam Messi in twaalf optredens al tot twaalf goals en liefst veertien assists. Hij moest elf duels aan zich voorbij laten gaan vanwege blessures en interlandverplichtingen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties