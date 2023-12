Medische staf Ajax slaat alarm: ‘Ze kunnen niet door, anders wordt het erger’

Brian Brobbey en Steven Bergwijn werden zaterdag tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst) gewisseld op uitdrukkelijk advies van de medische staf van Ajax, zo meldt Mike Verweij. De journalist van De Telegraaf weet daarnaast dat Bergwijn last had van zijn lies. Brobbey gaf zelf na de wedstrijd al aan zijn hamstring te hebben gevoeld.

Ajax werd er bepaald niet sterker op zonder Bergwijn en Brobbey in de ploeg. De wissels van John van 't Schip waren dan ook uit nood geboren. "Ze hadden lichte klachten", zegt Verweij in de podcast Kick-off.

"De medische staf heeft aangegeven: 'Als je ze eraf kan halen, haal ze eraf. Anders kan het wel eens erger worden.'"

Valentijn Driessen kijkt niet gek op van de pijntjes waarmee Brobbey kampt. "Als je ziet wat die elke wedstrijd te verduren krijgt." Driessen vindt het begrijpelijk dat Brobbey en Bergwijn werden gespaard met het oog op de afsluitende groepswedstrijd van donderdag in de Europa League tegen AEK Athene.

"De wedstrijd tegen AEK Athene is natuurlijk superbelangrijk voor Ajax, om in Europa te blijven. Ik kan me voorstellen dat ze er uit voorzorg zijn afgehaald. Al werd het nog bijna noodlottig." Ajax moet in eigen huis winnen van de Grieken om door te gaan naar de tussenronde van de Conference League. De Amsterdammers zijn al uitgeschakeld voor een vervolg in de Europa League.

Ajax kon zonder Bergwijn en Brobbey nauwelijks meer een vuist maken tegen Sparta, dat sterker was in de tweede helft. De Rotterdammers kwamen terug tot 2-1 via Camiel Neghli, maar konden geen gelijkmaker forceren in de Johan Cruijff ArenA.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 15 11 2 2 30 35 3 AZ 15 10 3 2 25 33 4 FC Twente 15 10 3 2 15 33 5 Ajax 15 7 3 5 5 24 6 Go Ahead Eagles 15 6 4 5 3 22 7 Sparta Rotterdam 15 6 3 6 0 21 8 sc Heerenveen 15 6 1 8 -5 19 9 Fortuna Sittard 15 5 4 6 -8 19 10 NEC 15 4 6 5 0 18 11 PEC Zwolle 15 5 2 8 -5 17 12 Excelsior 15 3 7 5 -5 16 13 FC Utrecht 15 4 4 7 -9 16 14 Heracles Almelo 15 4 3 8 -15 15 15 RKC Waalwijk 15 4 1 10 -13 13 16 Almere City FC 15 3 4 8 -21 13 17 Vitesse 15 3 2 10 -20 11 18 FC Volendam 15 2 2 11 -23 8

