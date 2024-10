'Media in Frankrijk weten tot wanneer Luis Enrique aanblijft bij Paris Saint-Germain'

Luis Enrique verlengt op korte termijn zijn contract bij Paris Saint-Germain tot medio 2027, zo melden onder meer Le Parisien en RMC Sport donderdag. De Spaanse trainer (54) is momenteel bezig aan zijn laatste contractjaar in Parijs. Luis Enrique is sinds 2023 verbonden aan PSG.

Alle betrokken partijen willen de samenwerking verlengen, al moet PSG het aanblijven van Luis Enrique nog wel officieel bevestigen. Luis Enrique zelf heeft ook nog geen uitspraken gedaan aangaande zijn toekomst in het Parc des Princes.

Mocht de coach inderdaad nog drie jaar aanblijven, dan is hij de langst zittende trainer sinds de komst van de eigenaren uit Qatar naar Parijs. Laurent Blanc is met drie seizoenen de oefenmeester die PSG het langst diende sinds het aantreden van voorzitter Nasser Al-Khelaïfi in 2011.

Al-Khelaïfi stelde diverse (top)trainers aan bij PSG: Carlo Ancelotti, Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier en dus Luis Enrique. Al deze trainers wisten minstens één prijs te veroveren met PSG.

Luis Enrique werd in zijn debuutseizoen in de Franse hoofdstad direct kampioen met PSG, en veroverde daarnaast de Coupe de France. In de Champions League was de halve finale het eindstation van de grootmacht uit Parijs.

Waar PSG in het verleden sterren als Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé binnenhaalde, is de situatie nu behoorlijk anders. Van Luis Enrique wordt verwacht dat hij aantrekkelijk en aanvallend voetbal speelt, zonder de hulp van absolute toppers.

Er was recentelijk kritiek op Luis Enrique vanwege het passeren van Ousmane Dembélé voor het Champions League-duel met Arsenal. Prompt werd in Noord-Londen met 2-0 verloren. Desondanks heeft de clubleiding van PSG besloten om de Spanjaard een nieuw contract te geven.