Media in Engeland geven Joshua Zirkzee allemaal hetzelfde cijfer na zijn optreden tegen Arsenal

Joshua Zirkzee zal ontevreden terugkijken op het duel tussen Manchester United en Arsenal van zondagavond. The Red Devils kwamen op Old Trafford niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen the Gunners, al had er meer ingezeten voor de ploeg van Ruben Amorim.

Manchester United kwam prima voor de dag op Old Trafford. De ploeg van Ruben Amorim gaf weinig weg en kwam in de blessuretijd via een mooie vrije trap van Bruno Fernandes zelfs op een 1-0 voorsprong. De media in Engeland waren unaniem en gaven hem een onvoldoende voor zijn spel.

In het tweede bedrijf kwam Arsenal dankzij een treffer van Declan Rice alsnog op gelijke hoogte, maar de fans van de thuisploeg zagen een energieker Manchester United dan in de voorbijgaande weken.

In de slotfase van het duel had Zirkzee Manchester United nog de drie punten kunnen bezorgen. Hij probeerde een voorzet van Noussair Mazraoui achter het standbeen binnen te werken, maar een geweldige reflex van Arsenal-doelman David Raya stak daar een stokje voor.

Van het strenge Manchester Evening News komt Zirkzee er dan ook niet goed vanaf. “Hij probeerde te vaak een overtreding mee te krijgen, wanneer hij beter de bal bij zich kon houden. Het hakje was te nonchalant. 5.”

Ook The Telegraph is kritisch op het spel van de 23-jarige Nederlander. “Kreeg het niet voor elkaar duels van William Saliba te winnen, op één mooie draai na. Miste de enige kans die hij kreeg.” The Telegraph gaf net als MEN een 5 aan Zirkzee.

De Engelse tak van Goal schrijft ook een 5 achter de naam van Zirkzee. “Was in de zestien totaal ongevaarlijk op het hakballetje na. Verloor veel te veel duels van Gabriel en Saliba en raakte de bal te vaak kwijt.”

Zirkzee verkeert niet in de beste vorm van zijn leven. De geboren Schiedammer kwam afgelopen zomer over van Bologna, maar wist in Manchester nog niet te imponeren. Ronald Koeman liet hem buiten de voorselectie van het Nederlands elftal. De bondscoach zei daarover bij de NOS dat hij Zirkzee ‘niet goed genoeg’ vindt spelen.