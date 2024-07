Media-afdeling van PSV maakt foutje en onthult per ongeluk al volgende aanwinst

Ryan Flamingo gaat waarschijnlijk maandag gepresenteerd worden bij PSV, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Overigens hebben de Eindhovenaren de komst van de 21-jarige middenvelder al min of meer bevestigd, daar Flamingo al met een PSV-shirt te zien was in de video van het eerste interview van Couhaib Driouech.

Zondag meldde PSV dat Driouech wordt overgenomen van Excelsior, en een contract tot medio 2029 heeft getekend in het Philips Stadion. Hij levert Excelsior naar verluidt een basisbedrag van 3,5 miljoen euro op. Met bonussen kan het bedrag oplopen naar vier miljoen euro.

Later op de dag publiceerde PSV een video op YouTube, waarin Driouech voor het eerst werd geïnterviewd. Daarin werden beelden getoond van de aanwinst in een PSV-shirt, maar ook Flamingo is enkele seconden te zien.

Terwijl Driouech over zijn ambities bij PSV praat, is te zien hoe hij en Flamingo in een PSV-shirt tegenover elkaar staan en een gebaar van een driehoek naar elkaar maken.

Het is hoogstwaarschijnlijk een foutje van de media-afdeling van PSV, want inmiddels is de video verwijderd en is er een nieuwe versie van het interview met Driouech geüpload. Daarin is Flamingo niet te zien.

Meerdere media meldden enkele dagen geleden al dat PSV en FC Utrecht een overeenstemming hebben bereikt over te transfer van Flamingo. De regerend landskampioen betaalt ‘een kleine negen miljoen euro exclusief bonussen’ voor de 21-jarige rechtspoot.

Flamingo moest zelf wel nog een persoonlijk akkoord bereiken met PSV, maar dat lijkt nu dus gelukt. Vermoedelijk is hij zondag medisch gekeurd en wordt hij een dag later officieel gepresenteerd.

