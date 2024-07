Kylian Mbappé vroeg na verloren halve finale op het EK om specifiek shirt van Spanje

Kylian Mbappé heeft na afloop van de halve finale tussen Spanje en Frankrijk (2-1) gevraagd om het shirt van Lamine Yamal, zo onthult de tiener in gesprek met AS. De buitenspeler van FC Barcelona viert zaterdag zijn zeventiende verjaardag en zal een dag later zijn eerste Europese finale spelen.

Afgelopen dinsdag was het de avond van Yamal. La Roja kwam tegen de Fransen op achterstand door een kopdoelpunt van Randal Kolo Muani, maar draaide de wedstrijd nog voor rust om. Yamal was verantwoordelijk voor de cruciale gelijkmaker. Het wonderkind schoot de bal op wonderbaarlijke wijze achter AC Milan-doelman Mike Maignan.

Zaterdag is Yamal jarig, al is hij vooral bezig met de finale tegen Engeland. “Naast dat ik me daarop voorbereid, denk ik ook aan het feit dat ik het EK kan winnen terwijl ik pas net zeventien geworden ben. Dat is niet iets dat vaak voorkomt.”

Yamal merkt dat het snel gaat met zijn ontwikkeling. “Ik ben veel veranderd, als persoon, maar ook als voetballer. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen, ben fysiek sterker geworden en ben erg blij met de veranderingen die ik heb doorgemaakt.”

De jarige Yamal hoeft niets voor zijn verjaardag. “Ik heb mijn moeder verteld dat ik ik geen cadeau wil als we winnen. Dan wil ik het gewoon vieren in Madrid met mijn teamgenoten.”

Mbappé

Na afloop werd Yamal gevraagd om zijn shirt door een aanstaande rivaal. Mbappé heeft het shirt van de Spanjaard toegevoegd aan zijn collectie. “Als Mbappé dat vraagt, wil ik het best aan hem geven. Geen probleem. Ik weet zelf niet welk shirt ik heb gekregen. Toen we van Frankrijk wonnen, dacht ik alleen aan de finale. Ik was zo blij dat ik het vergeten ben.”

