Mbappé redt PSG in minuut 98; Dortmund verzekerd van CL-overwintering

Dinsdag, 28 november 2023 om 23:00 • Lars Capiau • Laatste update: 23:22

Borussia Dortmund heeft zichzelf geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De Duitsers versloegen AC Milan met 1-3 en kunnen door het late gelijkspel van Paris Saint-Germain (1-1) niet meer ingehaald worden door de nummer 3. PSG heeft zichzelf door de late gelijkmaker van Kylian Mbappé tevens op pole position gezet voor overwintering in de Champions League.

Bij de uitploeg verscheen Donyell Malen aan de aftrap. Hij kreeg de voorkeur boven onder meer Karim Adeyemi. Sébastien Haller begon op de bank. Tijjani Reijnders was zoals gebruikelijk basisklant bij AC Milan.

????????, PSG komt in de laatste minuten op 1-1 ?? Na een VAR-moment krijgt Paris een penalty, die wordt benut door Mbappé! ?? Terechte penalty of niet? ??#ZiggoSport #UCL #PSGNEW pic.twitter.com/Xp13KJifZX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 28, 2023

AC Milan kreeg al na vijf minuten spelen een gouden kans op de openingstreffer. De Milanezen verdienden namelijk een discutabele strafschop, nadat Samuel Chuwkwueze de bal tegen de arm van Nicholas Schlotterbeck schoot. Olivier Giroud ging achter de bal staan, maar Gregor Kobel wist de zwak ingeschoten strafschop te keren.

Tien minuten later ging hij aan de andere kant op de stip. Calabria vloerde Jamie Bynoe-Gittens, en arbiter István Kovac wees al snel voor de tweede keer naar de stip. Marco Reus maakte géén fout vanaf elf meter: 0-1.

Op slag van rusten kwamen de Milanezen langszij. Chukwueze omspeelde met een prachtige dribbel twee Dortmund-verdedigers bij de achterlijn. Daarna maakte de Nigeriaan het beheerst af in de verre hoek: 1-1.

Bynoe-Gittens tekende in het tweede bedrijf zelf voor opnieuw een Duitse voorsprong. Marcel Sabitzer kreeg de bal bij de flankaanvaller, die van dichtbij binnenprikte: 1-2. Kort daarna werd het nog mooier voor de bezoekers.

Adeyemi ontving de bal van Reus, dribbelde voorbij zijn tegenstander en schoot op doel. Mike Maignan leek de bal uit zijn doel te houden, maar doellijntechnologie bewees anders: 1-3. Een bal op de paal van Niclas Fullkrüg betekende dat 1-3 ook de eindstand bleef.

Paris Saint-Germain - Newcastle United 1-1

PSG was in de eerste helft de betere ploeg. Het leverde de nodige mogelijkheden op. Zo legde Achraf Hakimi na een vlotte uitbraak al heel snel bal laag voor. Mbappé probeerde met een fraai hakballetje doelman Nick Pope te verslaan, maar vond de benen van de Engelsman. Aan de andere kant was Alexander Isak heel dicht bij de openingstreffer.

Miguel Almiron troefde Hakimi af en bereikte met een lage voorzet Isak. De Zweede spits schoot van dichtbij echter hoog over. Even later was het wél raak voor the Magpies én voorr Isak. Een schot van Almiron werd niet lekker verwerkt door Gianluigi Donnarumma, waarna Isak de bal simpel kon binnenlopen: 0-1.

In het tweede bedrijf waren de Parijzenaren wederom sterker en kregen zij meerdere goede mogelijkheden op de gelijkmaker. Ousmane Démbéle leek op doel te vuren, maar de uitblinkende Pope was er op tijd bij om het gevaar te veredelen.

Bradley Barcola verkwanselde een grote kans: hij schoot van dichtbij in het zijnet. Diezelfde Barcola zag even later een volgende inzet van hem gekeerd worden door Pope. Kort daarna mikte Démbéle na een harde, lage voorzet onbegrijpelijk naast.

Ook Mbappé kreeg de bal in twee pogingen niet voorbij de Engelse sluitpost. In de blessuretijd werkte Barcola de bal van vijf meter huizenhoog over, maar in de allerlaatste minuut kreeg PSG een discutabele een strafschop, nadat de bal via het lichaam op de arm van Tino Livramento eindigde. Deze benutte Mbappé feilloos: 1-1.

Stand Groep F:

1. Borussia Dortmund 5-10 (+3)

2. Paris Saint-Germain 5-7 (+1)

3. Newcastle United 5-5 (0)

4. AC Milan 5-5 (-4)