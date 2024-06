Mbappé groeit uit tot ‘le grand monsieur’ bij Frankrijk met goal en twee assists

Frankrijk heeft woensdagavond in eigen land op eenvoudige wijze gewonnen van Luxemburg. Het vriendschappelijke duel in het Stade Saint-Symphorien in Metz werd met 3-0 een prooi voor de ploeg van Didier Deschamps. Kylian Mbappé leverde twee assists en een goal.

Naast Mbappé waren er aan Franse zijde ook basisplaatsen voor onder meer N'Golo Kanté en Antoine Griezmann. Voor Kanté was het zijn eerste interland in twee jaar tijd. Op 3 juni 2022 stond hij voor het laatst binnen de lijnen voor les Bleus.

Frankrijk was nagenoeg de gehele wedstrijd de bovenliggende partij. De ploeg van Deschamps stond goed gegroepeerd en had hoofdzakelijk de bal, maar wist het veldoverwicht niet om te zetten in de score.

Het geduld van het Franse publiek werd tot de 42e minuut op de proef gesteld, toen Mbappé de bal vanaf de linkerkant voor het doel slingerde en Randal Kolo Muani raak kopte achter Anthony Moris.

Deschamps bracht halverwege onder meer Jonathan Clauss binnen de lijnen en zag de invaller op werkelijk schitterende wijze voor de 2-0 aantekenen. Na opnieuw voorbereidend werk van Mbappé schoot de verdediger van Olympique Marseille via de onderkant van de lat raak.

Voor Clauss betekende het zijn tweede interlandgoal in zijn dertiende interland. De 31-jarige rechtervleugelverdediger was in de rust in de ploeg gekomen voor Theo Hernandez.

Frankrijk kreeg in de persoon van Mbappé kansen om de score verder uit te bouwen, maar slaagde daar pas laat in het duel in. Nadat Luxemburg eerst nog de lat raakte via Enes Mahmutovic, tekende Mbappé voor de derde Franse treffer.

De kersverse aanwinst van Real Madrid ontving de bal van voormalig ploeggenoot en debutant Bradley Barcola, waarna hij op knappe wijze afrondde in de korte hoek: 3-0.

En daar is de meester zelf: Kylian Mbappé! ?????

Na 2 assists heeft de superster nu ook een doelpunt op z'n naam ??#ZiggoSport #EURO2024 #FRALUX pic.twitter.com/AJEBRl8ZKk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 5, 2024

Mbappé komt daarmee op 47 interlandgoals in het shirt van Frankrijk. Dat zijn er vier minder dan Thierry Henry en tien minder dan alltime topscorer Olivier Giroud. Mbappé droeg de goal op aan zijn veel te jong overleden oom.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties