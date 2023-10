‘Mazraoui staat met post over conflict in Gaza lijnrecht tegenover teamgenoot’

Zondag, 15 oktober 2023 om 14:07 • Lars Capiau • Laatste update: 14:16

Noussair Mazraoui heeft op zijn Instagram-verhaal zijn solidariteit met Palestina verklaard. Volgens BILD zou dat 'problemen' kunnen veroorzaken bij Bayern München. Teamgenoot van Mazraoui, doelman Daniel Peretz, heeft namelijk de Israëlische nationaliteit. De oorlog die woedt tussen Israël en Palestina valt Peretz zwaar.

De Israëlische doelman, die afgelopen zomer voor vijf miljoen euro inclusief bonussen overkwam van Maccabi tel Aviv, betuigde op Instagram zijn steun voor het Israëlische volk met Hebreeuwse teksten. “Mijn hart ligt bij alle mensen. Blijf sterk en zorg goed voor jezelf. Ook dit komen we te boven.”

Mazraoui sprak op zijn Instagram-kanaal juist zijn steun uit voor de mensen in Palestina. Hij deelde op zijn pagina een vers uit de Koran. "En denk niet dat Allah achteloos is over wat degenen die onrecht plegen doen. Het houdt hen alleen maar tegen tot de dag waarop hun ogen bevroren zullen zijn van afgrijzen."

Die video ging gepaard met een vlag van Palestina en bijdragen van andere Marokkaanse ploeggenoten, die tevens hun steun betuigden aan de Palestijnen. BILD voorspelt dat dit wel eens kan leiden tot spanningen binnen de Beierse selectie.

"Wat Mazraoui zaterdagavond in zijn Instagram-story plaatste, zal Peretz des te meer pijn doen. Dat Mazraoui dit deelt, zal de Israël-keeper van Bayern waarschijnlijk zwaar treffen", stelt de Duitse krant.

Bayern legde de dag na de eerste aanvallen van Palestina op Israël overigens al een verklaring af op X. "Er is geen rechtvaardiging voor de moorden en het brutale geweld tegen de burgerbevolking", schreef de Duitse recordkampioen.

"We zijn bezorgd om onze vrienden in Israël en hebben de hoop op een vreedzaam samenleven voor alle mensen in het Midden-Oosten.”