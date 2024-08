Noussair Mazraoui meldt zich spoedig in Manchester en is volgende aanwinst van Erik Ten Hag

Noussair Mazraoui is hard op weg om de nieuwste aanwinst van Manchester United te worden. Het Franse Foot Mercato weet te melden dat de rechtervleugelverdediger in de komende dagen naar Manchester zal vliegen, waar hij dinsdag een medische keuring ondergaat.

Eerder deze week meldde The Athletic nog dat Manchester United een dubbelaanbod had neergelegd bij Bayern München voor Matthijs de Ligt en Mazraoui. De Duitse recordkampioen zag daar echter niets in en veegde het bod van tafel.

Dat leidde tot verbazing van de betrokkenen bij Manchester United. "Er was optimisme bij United en de spelersvertegenwoordigers dat de transfersom aan de verwachtingen van Bayern zou voldoen", zo schreef The Athletic. Ook volgde er verbijstering vanuit het kamp van beide spelers.

Nu zit er toch vaart achter de transfer van Mazraoui. De 26-jarige vleugelverdediger bereikte eerder al een persoonlijk akkoord met The Mancunians en vliegt spoedig naar Manchester om zijn medische keuring te ondergaan. Dat zal dinsdag plaatsvinden, zo weet Foot Mercato.

Manchester United wil de defensie graag zo spoedig mogelijk van impulsen voorzien. Peperdure zomeraanwinst Leny Yoro viel in het oefenduel met Arsenal (2-1 verlies) geblesseerd uit. De centrumverdediger moet drie maanden vanaf de zijlijn toekijken.

Bij Manchester United kan Mazraoui zich gaan herenigen met Erik ten Hag, met wie hij succesvol samenwerkte bij Ajax. Na André Onana, Lisandro Martínez en Antony is Mazraoui de vierde oud-Ajacied in de selectie van Manchester United komend seizoen.

Of ook De Ligt zich bij dit clubje gaat voegen, is vooralsnog onduidelijk. De 24-jarige centrumverdediger bereikte reeds een persoonlijk akkoord met The Red Devils, maar Bayern München laat hem niet zo makkelijk gaan. Manchester United wil vooralsnog niet aan de vraagprijs van vijftig miljoen euro voldoen.

