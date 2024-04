Mazraoui en De Ligt in de basis; Arsenal stelt zijn fans gerust met opstelling

Noussair Mazraoui staat woensdagavond in de basis voor de return in de kwartfinale van de Champions League tegen Arsenal. De vleugelverdediger van Bayern München, die zaterdag tegen FC Köln (2-0 winst) zijn rentree maakte, staat opnieuw opgesteld als linksback. Matthijs de Ligt staat eveneens in de basis. De wedstrijd begint om 21:00 uur in de Allianz Arena en is live te zien op Ziggo Sport.

Door een schorsing van Alphonso Davies en de blessures van Serge Gnabry en Kingsley Coman moest Thomas Tuchel flink improviseren aan de linkerzijde van zijn elftal. Het lijkt erop dat Raphaël Guerreiro, doorgaans een back, links voorin geposteerd staat.

Voor het overige blijft de opstelling van Bayern ongewijzigd ten opzichte van de heenwedstrijd vorige week in Londen (2-2). De Ligt staat dus opnieuw centraal achterin naast Eric Dier.

Arsenal kreeg zondag een gigantische tik te verwerken tegen Aston Villa (0-2 verlies). Martin Ødegaard en Bukayo Saka - de sterspelers van de ploeg - kwamen niet ongeschonden uit de verloren Premier League-wedstrijd, maar zijn fit genoeg bevonden om te starten tegen Bayern.

Mikel Arteta geeft ten opzichte van vorige week de voorkeur aan Takehiro Tomiyasu boven Jakub Kiwior op de linksbackpositie. Oleksandr Zinchenko, die tegen Villa de negentig minuten volmaakte op die plek, zit op de bank.

Voor het overige speelt Arsenal in dezelfde opstelling als de thuiswedstrijd tegen Bayern. Gabriel Jesus moet het dus opnieuw doen met een reserveplek, Kai Havertz staat in de spits.

Arteta verlangt een reactie van zijn ploeg op de nederlaag tegen Aston Villa. "We moeten dit veranderen. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat dit verhaal nu een andere wending krijgt", zo zei de Spanjaard vooraf.

Opstelling Bayern München: Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Musiala, Guerreiro; Kane.

Opstelling Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Ødegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

