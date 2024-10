Mauro Júnior uit vlak voor Champions League-duel twijfels over selectie PSV

Mauro Júnior heeft dinsdag voor aanvang van het Champions League-duel PSV - Sporting Portugal een vrij opvallende constatering gedaan. De multi-inzetbare Braziliaan stelt tegenover de camera van Ziggo Sport dat de Eindhovenaren er kwalitatief op achteruit zijn gegaan ten opzichte van vorig seizoen.

"Bij iedere training van vorig seizoen, met de manier van werken van de trainer, was iedereen heel erg scherp", vertelt Mauro. "Dit seizoen heb ik het gevoel dat de kwaliteit van de spelers en de spelersgroep een beetje minder is dan afgelopen seizoen."

"We zijn goed op weg en ontwikkelen ons, dat is het belangrijkste." De Braziliaan krijgt vervolgens de vraag of PSV op hetzelfde kwalitatieve niveau kan komen als vorig seizoen als PSV zich blijft ontwikkelen. De verdediger ontwijkt de vraag enigszins.

"We missen veel spelers van het afgelopen seizoen. Ik denk dat de spelers die hier vorig jaar waren, ook van hoog niveau waren. We missen er daar veel van", aldus Mauro.

Na afloop van het vorige seizoen, waarin PSV slechts één competitienederlaag leed en net niet het beste Eredivisie-elftal ooit werd, vertrokken er meerdere spelers: Jordan Teze (AS Monaco), Jason van Duiven (Lommel SK), André Ramalho (Corinthians) en Shurandy Sambo (Burnley). Daarnaast stopte Boy Waterman.

Hirving Lozano heeft ook een transfer te pakken, maar de nu nog geblesseerde Mexicaan speelt tot de winterstop voor PSV voor hij naar San Diego verhuist. Daarnaast liepen de huurcontracten van Patrick van Aanholt en Armel Bella-Kotchap af. Twee andere huurlingen, Sergiño Dest en Malik Tillman, liggen inmiddels definitief vast in het Philips Stadion.

PSV versterkte zich deze zomer naast de momenteel zwaar geblesseerde Dest en Tillman met Ryan Flamingo, Adamo Nagalo, Couhaib Driouech, Rick Karsdorp en Ivan Perisic, terwijl Fredrik Oppegård terugkeerde van een huurperiode bij Heracles Almelo.