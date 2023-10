Maurice Steijn onthult complete opstelling van Ajax tegen AEK Athene alvast

Woensdag, 4 oktober 2023 om 19:13 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:14

Maurice Steijn voert donderdagavond tegen AEK Athene slechts één wijziging door in zijn basisopstelling ten opzichte van het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk afgelopen weekend. Silvano Vos, die is geschorst, wordt vervangen door Benjamin Tahirovic. Verder blijft de basiself van Ajax dus ongewijzigd, gaf de oefenmeester woensdag prijs op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel.

Twee weken geleden viel Vos in tegen Olympique Marseille (3-3). In de blessuretijd van dat duel kreeg hij zijn tweede gele kaart, waardoor hij het veld moest verlaten en geschorst is voor het duel met AEK.

Vos, die tegen RKC in de basis stond, wordt tegen AEK dus vervangen door Tahirovic, gaf Steijn aan. Toen hij even later de vraag kreeg of dat de enige wisseling is die hijr doorvoert, reageerde hij: “Voor morgen? Ja, dat kun je wel stellen.”

Dat betekent dat Gastón Ávila opnieuw in het centrum zal starten, en Jorrel Hato als linksback. Tegen RKC vond Steijn dat ‘redelijk goed’ gaan. “Al vind ik ook dat het nog niet goed genoeg is en dat we beter en stabieler moeten zijn. We mogen niet bij elke voorzet en tegenaanval onzeker zijn en moeten meer uitstralen.”

Uiteindelijk is het doel van Steijn om een vaste defensie te krijgen. “Ik vind dat we te veel kansen weggeven en goals tegen krijgen. Ik denk dat de rest redelijk staat. Nu kun je gaan bouwen aan een vaste formatie. Het is niet meer de bedoeling om zoveel door elkaar te gooien.”

Volgens de oefenmeester zijn AEK en Ajax gelijkwaardig aan elkaar. “AEK is een goede en ervaren ploeg. Tactisch hebben ze het goed voor elkaar. Ik denk dat het alles zegt als je uit bij Brighton wint. We zullen tot op het bot gemotiveerd moeten zijn om een goed resultaat te halen. Het is een mooie uitdaging om te kijken waar we staan.”

AEK en Ajax trappen donderdagavond om 18:45 uur af in de Griekse hoofdstad. AEK won het eerste duel, met 2-3 bij Brighton, en staat bovenaan in Groep B. Ajax staat na het gelijkspel tegen Marseille op een gedeelde tweede plek.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Sutalo, Ávila, Hato; Berghuis, Tahirovic, Taylor; Forbs, Brobbey, Bergwijn.