Maurice Steijn halfjaar na ontslag bij Ajax weer gespot in Johan Cruijff ArenA

Maurice Steijn is voor aanvang van het duel tussen Ajax en FC Twente gesignaleerd in de Johan Cruijff ArenA. De bij Ajax ontslagen trainer is aanwezig om zijn zoon Sem Steijn aan het werk te zien.

Het is voor het eerst dat Steijn sinds zijn ontslag weer gespot is in de thuishaven van Ajax. Op beelden van ESPN is te zien hoe de Hagenees teammanager Jan Siemerink omhelst.

"En daar zien we Maurice Steijn", begeleidt ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen de beelden. "Dat is natuurlijk wel een opmerkelijk verhaal. Misschien ook wel extra pijnlijk."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Steijn gaat natuurlijk kijken naar Sem", vervolgt de verslaggever, die de voormalig Ajax-trainer eerder op de dag al tegenkwam. "Zal voor Maurice ook gek zijn. Ik kwam hem net al even tegen op het parkeerdek en toen zei hij: ja, je gaat toch voor je kind kijken."

Of Steijn juicht voor de ploeg van zijn zoon of zijn oud-werkgever, durft Van Gangelen niet te zeggen. "Het zullen vast toch dubbele gevoelens voor hem zijn."

Sem begint overigens gewoon in de basis bij FC Twente, dat met een overwinning in de Johan Cruijff ArenA een megastap zet om de derde plek veilig te stellen. Ondertussen heeft Ajax een overwinning hard nodig als het de play-offs om Europees voetbal wil ontlopen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties