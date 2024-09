Matthijs de Ligt krijgt op laatste training Manchester United voor duel met FC Twente pijnlijke panna van Antony

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Matthijs de Ligt, die op de training van Manchester United een panna krijgt van Antony.

Manchester United bereidde zich dinsdag voor op het Europa League-treffen met FC Twente van komende woensdag. De training was geopend voor journalisten, die massaal langs de kant van het veld stonden om een glimp op te vangen. De media zagen onder meer hoe Matthijs de Ligt op pijnlijke wijze door de benen gespeeld werd door ploeggenoot Antony.