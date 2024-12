Mathias Pogba krijgt celstraf opgelegd voor rol in afpersingszaak rond zijn broer Paul

Mathias Pogba is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk voor zijn rol in de afpersingszaak rond zijn broer Paul Pogba. Dat heeft de rechtbank in Parijs donderdag besloten. De 34-jarige oud-speler van onder meer Sparta Rotterdam moet het resterende jaar van zijn straf uitzitten in de vorm van een huisarrest met een enkelband. Ook krijgt hij een boete van twintigduizend euro. De advocaat van Mathias heeft al aangegeven in beroep te gaan.

Paul Pogba werd in maart 2022 urenlang vastgehouden in een appartement in Montévrain, zo'n dertig kilometer buiten Parijs. Daar eisten twee gewapende mannen maar liefst dertien miljoen euro van de middenvelder.

Mathias was niet aanwezig in het appartement en heeft altijd ontkend dat hij iets met de afpersing te maken had. Hij kwam later in beeld door verschillende video’s op social media. Daarin beschuldigde hij Paul onder meer van hekserij.

Mathias is niet de enige persoon die is veroordeeld. In totaal kregen nog vijf andere mensen ook een straf te horen van de rechtbank. Die straffen variëren van één tot acht jaar cel.

Roushdane K. kreeg de zwaarste straf. Hij moet acht jaar de gevangenis in. De daders moeten in totaal 222.000 euro overmaken aan Paul als schadevergoeding.

Paul mag bijna weer voetballen

Pogba wil zich snel weer bij een club voegen. De 91-voudig international van les Bleus werd in september 2023 voor vier jaar geschorst nadat hij positief had getest tijdens een dopingcontrole.

Die schorsing werd uiteindelijk teruggebracht naar achttien maanden, waardoor Pogba in maart weer mag voetballen. Juventus liet begin deze maand weten dat het contract van de controleur ontbonden is, waardoor hij transfervrij op zoek kan naar een nieuwe uitdaging.

Pogba speelde zijn laatste officiële wedstrijd op 3 september 2023, toen Juventus met 0-2 wist te winnen op bezoek bij Empoli. Zijn laatste interland is nog langer geleden. Pogba speelde in 2022 voor het laatst in het Franse elftal.