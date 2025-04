Matchwinner Julius Dirksen onthult wat provocerende Wouter Goes riep voor zijn winnende strafschop

Julius Dirksen (Go Ahead Eagles) heeft een boekje opengedaan over de provocaties van Wouter Goes (AZ) tijdens de strafschoppenserie van de bekerfinale maandagavond. Voor de camera van Voetbalzone vertelt de nemer van de winnende strafschop wat Goes naar hem riep.

Gedurende de penaltyserie trok Goes alles uit de kast om de finale de kant van AZ op te laten vallen. De twintigjarige verdediger probeerde met allerlei provocaties om de spelers van Go Ahead van hun stuk te brengen.

Scheidsrechter Danny Makkelie had er midden in de strafschoppenserie schoon genoeg van en trok een tweede gele kaart voor Goes, die tijdens de reguliere wedstrijd al zijn eerste prent pakte. Het leverde de verdediger van AZ echter (terecht) géén rood op.

In de mixed zone sprak Voetbalzone met Dirksen, die zich net als zijn collega Victor Edvardsen heeft gestoord aan de spelers van AZ. “Ze mogen dit doen, maar ik probeer dan rustig te blijven.”

“Vooral Wouter Goes, die was weer lekker bezig. Dan probeer je die jongens rustig te houden. Laat hem lekker praten, wij zijn degene die het laatste lachen”, aldus de 22-jarige Dirksen.

Dirksen krijgt de vraag wat Goes naar hem riep voorafgaand aan zijn winnende strafschop. “Hij kwam naar mij toe en zei dat ik zou gaan missen. Laat maar lekker lullen. Ik kijk gewoon vooruit en schiet hem binnen.”

Dirksen voelde na afloop geen behoefte om zijn gram te halen bij Goes. “Ik was vooral gefocust op onze fans en daarna op Jari (De Busser, red.).”