Martijn Krabbendam weet precies waarom Robin van Persie even geen plek heeft voor Jeyland Mitchell bij Feyenoord

Martijn Krabbendam is in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International ingegaan op de absentie van Jeyland Mitchell bij de hoofdmacht van Feyenoord. De twintigjarige verdediger traint sinds kort met de beloften mee en de journalist weet waardoor dat komt.

Robin van Persie ging er enkele dagen geleden al op in in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Mitchell heeft inderdaad de afgelopen dagen bij de jeugd getraind en ook daar zijn wedstrijd gespeeld. Dat heeft vooral met aantallen te maken. Ik moet keuzes maken, wie kan waar minuten maken.”

Krabbendam weet wat er nog meer achter de beslissing van Van Persie zit. "Het heeft niet alleen te maken met de ontwikkeling van Givairo Read”, begint de Feyenoord-watcher. “Laten we het zo zeggen: Mitchell is een speler die traint zoals hij speelt.”

“Het is een speler die de duels niet schuwt en ook zijn been niet terugtrekt. Hij is misschien wel de reïncarnatie van Rinus Israël”, vervolgt de journalist. Mitchell staat bekend om zijn harde tackles, iets dat hij al meermaals heeft laten zien tijdens zijn optredens in de hoofdmacht.

"In zijn jeugdige enthousiasme denkt hij bij ieder fiftyfifty-duel met Igor Paixão niet: die hebben we nog nodig tegen PSV. Nee, hij denkt: die bal is van mij, koste wat het kost."

Daarom heeft de technische staf van Feyenoord besloten om hem voorlopig even met de beloften mee te laten trainen. “In deze fase van het seizoen moet je ook een beetje op blessures letten.”

“Ze kunnen die instelling wel waarderen, maar ook omdat de verdediging druk bezet is traint hij met Jong mee. Het is een aparte speler. Hij is kei- en keihard. Mitchell is hier een jaar en moet nog een hoop leren”, aldus Krabbendam.