Martijn Krabbendam stomverbaasd om uitspraak Kenneth Perez over Ajax-spits Brian Brobbey: 'Je bent echt een beetje in de war'

Kenneth Perez adviseert Ajax om Brian Brobbey deze winter te verkopen, als er een bod van ongeveer 20 à 25 miljoen euro voor de spits binnenkomt. Dat vertelt hij in het programma Voetbalpraat op ESPN. Volgens Martijn Krabbendam zijn dat soort bedragen echter uiterst onrealistisch.

Ajax is op zoek naar een nieuwe rechtsback, nu Devyne Rensch naar AS Roma gaat vertrekken. Veel geld hebben de Amsterdammers echter niet, maar Perez heeft daar een oplossing voor.

“Ik zat te denken…”, begint de oud-Ajacied. “Als je geld vrij wil maken: er zijn wel gekken in deze voetbalwereld, zeker in Engeland, die voor Brobbey 22 of 24 miljoen euro zouden willen betalen.”

“Nu niet meer”, reageert Krabbendam, die ook aan tafel zit. “Die kijken toch allemaal even naar de statistieken? Eén goal (tot dusver in dit Eredivisie-seizoen, red.), en dat in januari.”

“Nou, het zou me niks verbazen”, reageert Perez. “Als je daar nou 22 of 25 miljoen voor zou krijgen. Ik denk dat het echt kan. Dan ga je hem wegdoen, en dan heb je een soort probleem opgelost voorin. Daar zit je echt wel ruim, met Weghorst en Akpom.”

Krabbendam denkt dat de bedragen die Perez noemt echter zeer onrealistisch zijn. “De kans is groter dat jij de Staatsloterij wint, hoor. 25 miljoen voor Brobbey. Nou ben je echt een beetje in de war”, aldus de journalist van Voetbal International.

Toch gaat Perez verder: “Stel je voor… Dan kan je je versterken op andere plekken. Een linksbuiten, een rechtsback… Dan heb je het toch rond, en laat je Weghorst toch eerste spits zijn? Daar word je echt niet slechter van.”

Perez betwijfelt echter of Ajax Brobbey wel écht laat gaan, als er een bod van 20 à 25 miljoen euro binnenkomt op hem. “Ik denk dat ze nee zeggen. Hij heeft nog twee jaar te gaan in zijn contract.”