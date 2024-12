Marten de Roon helpt Atalanta met goal aan zege op AS Roma, waar de zorgen toenemen

Marten de Roon heeft maandagavond een belangrijke bijdrage geleverd aan de 0-2 zege van zijn club Atalanta op AS Roma. De Nederlandse middenvelder tekende voor de openingstreffer. Door de zege is de achterstand van nummer twee Atalanta op koploper Napoli nog maar één punt. AS Roma staat zeer teleurstellend vijftiende in de Serie A.

Bijzonderheden:

De Roon tekende voor de 0-1. De middenvelder schoot een afvallende bal vanaf de rand van het strafschopgebied richting doel, en via het lichaam van Zeki Çelik belandde de bal in het net. Het was voor De Roon zijn derde treffer van dit seizoen.

Roma ging op jacht naar de gelijkmaker, maar vlak voor tijd was de hoop vervlogen toen Nicolò Zaniolo uit een corner de 0-2 binnenkopte. Zo nemen de zorgen bij Roma verder toe, terwijl Atalanta voorlopig mag blijven hopen op het kampioenschap.

AS Roma – Atalanta 0-2

69’ 0-1 Marten de Roon

89’ 0-2 Nicolò Zaniolo (assist: Juan Cuadrado)