Marokko boekt zonder Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui grote zege in kwalificatieduel voor Afrika Cup

Marokko heeft ook de derde wedstrijd in de kwalificatie voor de Afrika Cup gewonnen. In Oujda werd de Centraal-Afrikaanse Republiek met liefst 5-0 verslagen. Door de zege is Marokko nog altijd koploper in Poule B, met negen punten uit drie duels. De Centraal-Afrikaanse Republiek staat derde met drie punten.

Zonder Hakim Ziyech (geblesseerd) en Noussair Mazraoui (onderging onlangs kleine ingreep aan zijn hart) maar mét Sofyan Amrabat in de basis, kwam Marokko in de achttiende minuut op voorsprong. Abde Ezzalzouli maakte uit de rebound zijn eerste interlandgoal, nadat keeper Dominique Youfeigane de inzet van Soufiane Rahimi nog wist te keren: 1-0.

Tien minuten voor rust verdubbelde Azzedine Ounahi de score. De middenvelder krulde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied prachtig in de bovenhoek: 2-0.

Na een prima combinatie met Youssef Belammari schoot Achraf Hakimi – eveneens vanaf de rand van het vijandelijke zestienmetergebied – de 3-0 binnen. En ook de 4-0 viel nog vóór de rust.

Ounahi, die dus voor de tweede keer trefzeker was, tekende voor die vierde goal. Hij scoorde via de onderkant van de lat na terugleggen van Ezzalzouli.

Zo was de wedstrijd voor de rust al beslist. In de tweede helft scoorde Marokko nog één keer. Rahimi schoot in de zeventigste minuut raak uit een strafschop: 5-0.

Komende dinsdag treffen Marokko en de Centraal Afrikaanse Republiek elkaar opnieuw. Volgende maand nemen de Marokkanen het vervolgens nog op tegen Gabon en Lesotho.