Wytse van der Goot reageert ontgoocheld op tamelijk krankzinnige uitspraak Mark van Bommel

Mark van Bommel maakt zich geen zorgen over het Champions League-avontuur van PSV. Volgens de voormalig coach van de Eindhovenaren maakt PSV 'een hele goede kans' om thuis van Liverpool te winnen, zo stelt hij bij Ziggo Sport.

PSV kende een hele teleurstellende avond in Guingamp, waar de ploeg van Peter Bosz met 1-0 verloor van Stade Brest. Een treffer van Julien Le Cardinal in de eerste helft kwamen de Brabanders - tamelijk wonderlijk - niet meer te boven.

De regerend landskampioen kreeg legio kansen, maar trof telkens de paal of stuitte op uitblinker Marco Bizot. De Nederlandse sluitpost bleek een heuse sta-in-de-weg en hielp zijn team aan de drie punten in het Stade du Roudourou.

Voor de Fransen betekende de stunt zo goed als zeker het veiligstellen van deelname aan de tussenronde in de Champions League. De ploeg van Éric Roy staat na zes wedstrijden op een uiterst knappe vijfde plek in het debuutjaar in het miljardenbal.

PSV zal er in de laatste twee speelronden hard aan moeten trekken om deelname aan de tussenronde veilig te stellen. Bosz zijn manschappen verzamelden in de eerste zes wedstrijden acht punten. Alleen de duels met Rode Ster Belgrado (uit) en Liverpool (thuis) resteren nog.

Bij die eerste wedstrijd zal PSV het zonder Malik Tillman en Matteo Dams moeten stellen. Beide mannen liepen dinsdagavond tegen een gele kaart aan en zijn zodoende geschorst voor het treffen in Servië.

Van Bommel is echter van mening dat PSV probleemloos de volgende fase van het miljardenbal zal bereiken. Toch baalt hij van het resultaat in Guingamp. "Dit zou kwalificatie betekenen", weet ook de dienstdoende analist.

"Dit moeten ze zichzelf kwalijk nemen en heel snel omschakelen naar de competitie en dan Rode Ster", blikt Van Bommel vooruit. "Maar ik geef ze een grote kans dat ze thuis van Liverpool winnen."

"Echt waar?", vraagt presentator Wytse van der Goot aan zijn tafelgenoot. "Ja", antwoordt Van Bommel resoluut. Volgens de datamodellen zou PSV aan tien punten genoeg hebben om zich te verzekeren van de tussenronde. Dan zouden de Brabanders dus nog twee punten moeten verdienen in de laatste twee duels.