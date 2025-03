Mark van Bommel in contact met grotere clubs dan NEC, dat nieuwe topkandidaat identificeert

De kans wordt steeds kleiner dat Mark van Bommel de nieuwe trainer van NEC wordt. Intern heeft een deel van de medewerkers de hoop op zijn komst al opgegeven, zo schrijft De Gelderlander.

Het is algemeen bekend dat Van Bommel op bezoek is geweest op het kantoor van geldschieter Marcel Boekhoorn. In Rondo van Ziggo Sport zei de voormalig trainer van onder meer PSV en Royal Antwerp FC dat hij slechts een oppervlakkig gesprek over voetbal heeft gehouden.

Van Bommel heeft meer tijd nodig om over het aanbod van NEC na te denken. De trainer denkt dat als een avontuur in Nijmegen flopt, zijn carrière een flinke knauw krijgt. Daarentegen zou hij door Boekhorst wel alle ingrediënten beloofd zijn die hij nodig denkt te hebben om het team tot een succes te maken.

NEC heeft geduld met Van Bommel, daar Rogier Meijer tot aan het eind van het seizoen aanblijft als hoofdtrainer. NEC wil dat Van Bommel een flinke boost gaat geven aan de uitstraling van de club.

Intern hebben een aantal mensen de hoop op Van Bommel echter al opgegeven. De Gelderlander meldt dat de voormalig speler van onder meer AC Milan en Bayern München ook aanbiedingen van andere, grotere clubs op zak.

Als Van Bommel niet komt, schakelt de club door op een handvol andere namen. Dick Schreuder en Mitchell van der Gaag staan hoog het lijstje, al heeft laatstgenoemde al bedankt. De club overweegt ook Bas Sibum, Rick Kruys, Maurice Steijn en Michael Reiziger.

NEC ziet daarnaast adviseur Fred Rutten als ideale opvolger van Meijer, maar de 62-jarige oefenmeester heeft al bedankt voor de klus.