Mario Engels maakt tegen Ajax wereldgoal van eigen helft en doet gooi naar doelpunt van het jaar

Mario Engels heeft zondagmiddag een bizar doelpunt gemaakt namens Heracles Almelo. De Heraclied schoot na een slordigheid aan Ajax-kant de bal vanaf de eigen helft in het vijandelijke doel.

Ajax en Heracles zorgden sowieso voor een vermakelijke wedstrijd in het eerste bedrijf. Nadat Brian Brobbey een werkelijk levensgrote kans om zeep had geholpen, schoten de Almeloërs via Luka Kulenovic aan de andere kant wel raak.

Davy Klaassen trok de stand na een goede actie van Bertrand Traoré en een klein gelukje weer gelijk, waarna Engels toesloeg. Josip Sutalo verspeelde de bal bijzonder knullig na een misverstand met Devyne Rensch, waarna Engels besloot om mogelijk het doelpunt van het jaar te maken.

Even later zette Traoré de Amsterdammers overigens weer naast de thuisploeg. De Burkinees schoot de bal via de onderkant van de lat kiezelhard binnen.