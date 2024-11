Mario Been ziet ‘parel’ rondlopen bij Ajax: ‘Ik vind hem een heerlijke speler’

Mario Been is lovend over Mika Godts. De analist van ESPN stelt in Goedemorgen Eredivisie dat Ajax een parel in huis heeft. Been ziet dat Godts kwaliteiten in huis heeft die de Amsterdammers nodig hebben.

Mika Godts begon verrassend genoeg op de bank in de topper tegen PSV. Farioli besloot om Bertrand Traoré weer op te stellen en verhuisde Chuba Akpom naar de linkerflank. Godts moest het uiteindelijk doen met een invalbeurt van een half uur, maar maakte wel veel indruk.

Volgens Been was de Belg de belangrijkste kracht achter de comeback van Ajax. “Godts vind ik een heerlijke speler. Dat meen ik echt. Het zal nog grillig zijn. Maar hij kwam er als negentienjarige in tegen PSV en ik denk dat hij één van de bepalende spelers was die het omdraaide. Door zijn individuele kwaliteiten, door zijn inzicht en zijn vermogen om mensen uit te spelen."

De analist stelt dat de jongeling kwaliteiten brengt die Ajax nodig heeft. "Het is een jonge met flair. Hij komt uit de jeugd van KRC Genk, waar veel supertalenten vandaan komen. Hij is vaardig. Wel altijd op zoek naar zijn rechterbeen, maar hij heeft kwaliteiten die dit Ajax absoluut nodig heeft aan de zijkanten. Hij is zeker weer zo'n pareltje”, aldus Been.

Godts was belangrijk als invaller bij de 3-2 zege van Ajax op PSV. Na een fout in de opbouw bij de Eindhovenaren kwam de bal voor de voet van de jonge Belg. De negentienjarige linksbuiten pakte het cadeautje uit en schoot beheerst binnen in de verre hoek.

In de slotfase was Godts nog dicht bij een tweede treffer. Zijn schot werd echter met een knappe reflex voorkomen door Walter Benítez. Scoren deden beide teams niet meer, waardoor Ajax de drie punten in eigen huis wist te houden.