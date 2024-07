Grote verandering bij Priskes Feyenoord? ‘Het is een systeem dat mij ligt’

Grote wijziging op komst bij Feyenoord onder Brian Priske? ‘Het is een systeem dat ik graag speel en dat mij ligt’

Feyenoord lijkt komend seizoen over te stappen op een nieuw systeem: 1-3-4-3. De Rotterdammers speelden afgelopen zaterdag de eerste oefenwedstrijd van het seizoen 2024/25, waarin de selectie van trainer Brian Priske met 0-4 te sterk was voor FC Dordrecht. Bart Nieuwkoop, een van de doelpuntenmakers, lijkt tevreden over de vermoedelijke systeemwijziging in De Kuip.

Waar Feyenoord onder de vertrokken Arne Slot zeer succesvol was in een 1-4-3-3-formatie, opteert Priske zeer waarschijnlijk een 1-3-4-3-formatie. De Deense oefenmeester wil het systeem in de komende weken in ieder geval verder testen.

De 28-jarige Nieuwkoop voelt daar wel iets voor, zo laat hij blijken in gesprek met Feyenorod ONE. “Voor mij is het nieuwe systeem wel top. Het is een systeem dat ik graag speel en wat mij ligt, dus dat is leuk. Het is een beetje te vergelijken met hoe ik in België speelde. Natuurlijk zijn er wel dingen anders. Een nieuwe coach heeft andere aspecten in het systeem, maar het is wel vergelijkbaar.”

“We staan met drie man achterin en vier man op het middenveld”, legt Nieuwkoop uit. “Veel kantelen als wingback, veel meters maken als wingback. Dat moet groeien in het elftal, maar we hebben goede momenten laten zien. Ik vind het lekker om hoog druk te zetten. In dit systeem kan dat op de fullbacks van de tegenstander, dus dat is iets wat mij ligt.'

Nieuwkoop kijkt terug op een goede eerste week onder Priske. “We hebben een zware week gehad. Van maandag tot nu (zaterdag, red.) bezig geweest. Een aantal meetings gehad over het nieuwe systeem. Hard getraind, dus het bevalt goed. Mijn doelen? Zo fit mogelijk worden. Als groep zo goed mogelijk dit systeem erin slijpen. Elke dag hard werken en uiteindelijk goede resultaten behalen.”

Reactie Priske

Priske zelf sprak zaterdag eveneens over het nieuwe systeem. “Ik heb veel gezien en antwoorden gekregen. De manier van spelen is anders dan ze gewend zijn. Iedereen probeert zich aan te passen aan het nieuwe systeem en de formatie. Ik heb veel spelers een goede wedstrijd zien spelen en ze deden er alles aan om te winnen.”

“De structuur was voor mij heel belangrijk, zowel in de formatie als het systeem. We hebben enkele patronen herkend waar we deze week op getraind hebben, zowel defensief als aanvallend, en dat hebben ze heel goed gedaan. We moeten nog kleine aanpassingen doen, want andere teams zullen ons meer pijn doen dan vandaag is gebeurd”, aldus Priske.

