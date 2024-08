Mario Been krijgt volledige ESPN-tafel aan het lachen na grap over Brobbey

Mario Been heeft Brian Brobbey zaterdagavond op de hak genomen tijdens De Eretribune. In het ESPN-programma kreeg de analist de lachers op zijn hand na een grap over de spits van Ajax, die donderdagavond twee strafschoppen miste tegen Panathinaikos.

Zondag 1 september staat in De Kuip weer een Klassieker tussen Feyenoord en Ajax op het programma. Terwijl Been zaterdagavond op zijn telefoon keek verkondigde hij met een serieus gezicht dat er tijdens dit duel weer netten in het stadion komen te hangen. De Klassieker staat al jaren te boek als een risicowedstrijd, vandaar dat er zowel in Amsterdam als in Rotterdam geen uitsupporters meer welkom zijn.

“Feyenoord hangt weer netten op tijdens De Klassieker”, meldde Been, waarop analist Kees Kwakman om meer uitleg vroeg: “Is dat weer vanwege het mogelijk gooien van voorwerpen?”

"Nee, om de mensen te beschermen tegen eventuele strafschopppen van Brian Brobbey!", grapte Been vervolgens, waarna hij heel de tafel aan het lachen kreeg. "Ik krijg 'm nét binnen op mijn telefoon”, aldus Been.

Ajax had donderdagavond tijdens de voorronde van de Europa League tegen Panathinaikos liefst vier mogelijkheden om een ellenlange strafschoppenreeks te beslissen, maar onder meer invaller Brobbey faalde (twee keer) vanaf elf meter. De spits van Ajax zag zijn eerste penalty gekeerd worden door doelman Bartlomiej Dragowski.

Eredivisie NAC NAC 2024-08-18T14:45:00.000Z 16:45 Ajax AJX

Super League Panathinaikos PAN 2024-08-18T17:00:00.000Z 19:00 Asteras T. ATT

Toen Brobbey vele strafschoppen later voor een tweede keer moest aanleggen baarde hij opzien, aangezien hij de bal ditmaal hoog over het doel van de Poolse sluitpost schoot.

Been is van mening dat Brobbey in de toekomst nog steeds strafschoppen van Ajax kan nemen. “Het is een spits die goals wil maken. Dadelijk bij een 2-0 of 3-0 voorsprong zeggen ze: ‘Joh, lekker nemen.’ Nee, bij 0-0 zou ik het niet doen.”

Daarnaast vindt Been dat Brobbey kansen moet blijven krijgen. “Nu scoort Ajax niet zo gek veel op het moment, maar als zich dat wel een keer voordoet zou ik zeggen: je krijgt die strafschop. Een spits leeft namelijk wel van goals. Je kunt ook niet ontkennen dat deze jongen gewoon goed kan voetballen.”