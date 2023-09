Mario Balotelli keert terug in Turkije en krijgt te maken met Patrick Kluivert

Mario Balotelli gaat mogelijk terugkeren bij Adana Demirspor, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De markante Italiaanse spits liet donderdag zijn contract bij het Zwitserse Sion FC ontbinden en wil nu dus weer de stap maken naar Turkije. In het seizoen 2021/22 was de 36-voudig international ook al actief namens Adana. Hij zou daar spelen onder hoofdtrainer Patrick Kluivert.

Waar Balotelli Kluivert dus wel zal treffen in Turkije, geldt dat niet voor Winston Bogarde. Bogarde, die assistent van Kluivert was, liet eind vorige week namelijk zijn contract ontbinden bij Adana. Naast Kluivert behoren ook assistent Zeljko Petrovic, performance analist Quentin Jakoba en video-analist Jordy Kluitenberg tot de technische staf van de Turken.

In de Zwitserse competitie scoorde Balotelli zes keer in achttien wedstrijden namens FC Sion. Opvallend genoeg pakte de 33-jarige aanvaller negen (!) gele kaarten in datzelfde aantal wedstrijden. De Zwitsers namen Balotelli begin vorig seizoen voor ruim 2,5 miljoen euro over van Adana, maar zien hem nu dus transfervrij weer de omgekeerde weg bewandelen.

Bij zijn vorige dienstverband in Turkije maakte Balotelli 18 doelpunten in 31 wedstrijden en fungeerde hij 4 keer als aangever. Een welkome bron van doelpunten voor Adana dus, dat met vijf punten uit drie wedstrijden momenteel de tiende plaats bezit. Zaterdagavond speelt de ploeg van Kluivert tegen Pendikspor, dat genesteld is op de vijftiende plek.