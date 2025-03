Marijn Beuker spreekt live op televisie over eventuele komst van Christian Eriksen naar Ajax

Hans Kraay junior wilde zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie dolgraag van Marijn Beuker weten of Ajax denkt aan de komst van Christian Eriksen. De Deense middenvelder is komende zomer transfervrij en gaf zelf al eens aan dat hij hoopt dat Ajax aan hem denkt.

Eriksen speelde tussen 2009 en 2013 in de Nederlandse hoofstad. De spelmaker leverde Ajax 13 miljoen euro op toen hij verkaste naar Tottenham Hotspur.

Via Inter en Brentford kwam Eriksen in de zomer van 2023 bij Manchester United terecht. The Red Devils hebben geen contact met hem gezocht over zijn aflopende verbintenis en dus is de middenvelder in de zomer transfervrij.

“Hij is een van de spelers die in het verleden bij Ajax fantastisch heeft gepresteerd en waar we aan denken”, geeft Beuker toe. “Zulke spelers zijn altijd een optie.”

“Het moet alleen wel passen in de fase waar we zitten. Het moet passen in het salarishuis en je wil jeugdspelers niet in de weg zitten met hun ontwikkeling. Het moet wel passen in het totaalplaatje van de toekomst”, besluit de technisch bestuurder van Ajax.

Simon Tahamata

Een andere oude-bekende van Ajax die de club wél zeker gaat proberen terug te halen, is Tahamata. De techniektrainer vertrok in maart 2024 tegen zijn wil in bij de club en staat nu in contact met Ajax over een terugkeer.

“We staan in goed contact. Ik ga proberen om hem terug te halen”, onthulde Beuker in het praatprogramma van ESPN. "We gaan kijken naar wat hij wil en wat wij willen en hoe dat in ons plaatje past."