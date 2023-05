Marco van Basten is kritisch op ‘snurker eerste klas’ van Ajax

Dinsdag, 2 mei 2023 om 06:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:01

Marco van Basten is kritisch op Devyne Rensch. De analist blikte maandagavond bij Rondo terug op de door Ajax verloren bekerfinale van PSV (1-1, 2-3 na strafschoppen) met onder meer oud-spits Danny Koevermans. Van Basten zag de twintigjarige Ajacied een negatieve hoofdrol spelen bij de 1-1 van Thorgan Hazard.

Ajax-trainer John Heitinga besloot Rensch na rust binnen de lijnen te brengen voor Jorge Sánchez. Overtuigen kon de verdediger allerminst. Zo kreeg hij na een uur spelen een gele kaart van scheidsrechter Dennis Higler en speelde hij dus een ongelukkige rol bij de treffer van Hazard. De analisten zagen de Belgisch international een goede loopactie maken voorafgaand aan zijn doelpunt. Maar wat denk je van die Rensch”, zei Van Basten direct nadat het doelpunt werd afgespeeld bij Rondo.

Daar is de gelijkmaker van @PSV! ??



Thorgan Hazard schiet op aangeven van Xavi Simons raak: 1-1. #ajapsv

“Die Rensch is natuurlijk ook een snurker eerste klas, die glijdt weer uit. Als hij niet uitglijdt, blokt hij die bal gewoon", gaf de analist aan. Koevermans was desalniettemin lovend over de aanval van PSV, waaruit de gelijkmaker tot stand kwam. “Die loopactie van Hazard, is echt Benzema-achtig. Hij gaat achterom, is de tegenstander kwijt, komt daarna weer ervoor en dan ligt de bal erin”, zo omschreef de oud-prof het doelpunt. “Xavi Simons doet het ook goed met die voorzet door de benen. Dat zijn van die kleine dingetjes die bepalend zijn.”

Kritiek op Brobbey

Van Basten was eveneens kritisch op het technische vermogen van Brian Brobbey. De spits van Ajax liet na rust na om de Amsterdammers tijdens de bekerfinale op 0-2 te zetten. Na het uitspelen van doelman Joël Drommel schoot hij op de paal en kwam PSV terug in de wedstrijd. “In eerste instantie moet hij hem met zijn linkerbeen in het doel schieten. Ik vind hem technisch heel pover”, aldus Van Basten. “'Zijn technisch is dusdanig matig dat hij dit soort kansen mist. Hij is een jongen die erin gaat, voor het doel is hij gevaarlijk en hij is sterk, maar als je het over de Ajax-opleiding hebt, dan vind ik het heel beperkt hoe technisch hij is als spits.”