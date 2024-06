Van Basten zorgt voor ongeloof met opmerking over opstelling van Oranje

Marco van Basten heeft zich niet voorbereid op opstelling van Oranje

Marco van Basten zorgt zaterdagavond voor de nodige verbazing in de voorbeschouwing op het EK-duel tussen Italië en Albanië. In een item over het Nederlands elftal geeft de analist toe dat hij geen echte mening heeft over de mogelijke opstelling van Oranje zondag tegen Polen.

Stentler

Leonne Stentler vindt de opstelling die Ronald Koeman waarschijnlijk gaat kiezen 'logisch'. "Maar dat heeft ook met Polen te maken. Die gaan Nederland waarschijnlijk niet heel hoog afjagen, dus het spel zal veel meer op de helft van Polen plaatsvinden."

"En dan heb je, denk ik, meer aan Xavi Simons als rechtsbuiten. Ik zie heus wel hoe goed Frimpong het heeft gedaan. Maar voor dit spel is Simons met Dumfries daarachter heel logisch", aldus de oud-speelster van de Oranje Leeuwinnen.

Van Basten

"Ik moet zeggen dat ik me er niet heel erg op voorbereid heb", geeft Van Basten enigszins verrassend toe in. "Ik vind wel dat ze in de afgelopen twee wedstrijden prima hebben gespeeld. Dus dat is op zich goed, en dat geeft plezier. En voor de rest sluit ik me bij Dionne (Leonne Stentler, red.) aan."

De opmerking van Van Basten over het niet voorbereid zijn op de vermoedelijke opstelling van Oranje zorgt voor verbazing bij presentator Sjoerd van Ramshorst. "Op het Nederlands elftal niet?", wil hij weten van Van Basten, die kort antwoordt: "Nee."

Het Nederlands elftal won ruim een week geleden met 4-0 van Canada. Vier dagen later werd opnieuw in De Kuip gespeeld. Ditmaal won het elftal van bondscoach Ronald Koeman met 4-0 van IJsland in vriendschappelijk verband. Van Basten is daar dus tevreden over, maar heeft geen inhoudelijke mening over de vermoedelijke opstelling tegen Polen.

Opstelling Oranje

Simons lijkt de voorkeur te krijgen boven Donyell Malen, ondanks dat de aanvaller van Borussia Dortmund ook een goed seizoen achter de rug heeft en een prima indruk maakte als invaller tegen Canada en IJsland. In slechts een kwartier tijd wist Malen tegen IJsland te scoren en een assist af te leveren, maar dat lijkt dus niet genoeg voor een basisplaats tegen Polen.

Koeman lijkt volledig vast te houden aan het elftal dat ook tegen IJsland mocht starten. Dat zou betekenen dat Denzel Dumfries de verdediging vormt met centrumverdedigers Stefan de Vrij en Virgil van Dijk, en dat Nathan Aké op linksback de voorkeur krijgt boven Daley Blind en Micky van de Ven.

Teun Koopmeiners zou tegen IJsland starten, maar de sterspeler van Atalanta haakte in de warming-up af met een liesblessure en zag zijn plek uitstekend ingevuld worden voor Jerdy Schouten. De controleur vormt een controlerend koppel op het middenveld met Joey Veerman. De PSV'ers staan achter nummer 10 Tijjani Reijnders. Voorin wordt spits Memphis Depay geflankeerd door Simons (rechts) en Cody Gakpo (links).

